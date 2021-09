Monica Iozzi comenta relação abusiva e agressão física vivenciada na juventude

Monica Iozzi relembrou da relação abusiva que vivenciou durante a juventude ao participar do episódio sobre misoginia no podcast "Prazer, Renata", da jornalista Renata Ceribelli. As informações foram divulgadas pelo G1 Nacional.

“Eu era muito jovenzinha, foi um dos meus primeiros namoros e cobri ali todos os capítulos da cartilha de um relacionamento abusivo. Desde o começo, da pessoa te afastar dos seus amigos, questionar a roupa que você usa, te agredir verbalmente, te chantagear, dizer que você não vai conseguir ninguém melhor do que ele, tentar te diminuir. Isso é uma coisa muito corriqueira nos relacionamentos abusivos. A pessoa quer que você se sinta pior do que você é, ela quer te colocar realmente numa posição de humilhação para você se sentir dependente dela. É um sequestro psicológico. Eu me sentia sequestrada por aquela relação. E agressões o tempo inteiro, um ciúme maluco o tempo inteiro", comentou.

A apresentadora revelou ainda que só decidiu sair do relacionamento quando foi agredida fisicamente e que a atitude do parceiro era vista por ela como um ato de amor. Ela também destacou a importância de conversar com meninas e meninos sobre abusos e assédio. "Porque não adianta também você ensinar a menina a se colocar e se proteger e não ensinar para o menino que é errado assediar, agredir", finalizou.

“Prazer, Renata” é um podcast oficial do G1 e além de Monica Iozzi, participaram do bate-papo a jornalista Patrícia Campos Mello e a comunicóloga e futurologista Clara Fagundes.