Modelo vai desfilar no palco do Miss Universo com trajes em referência ao pau-brasil

A cearense Teresa Santos, que irá disputar a 70ª edição do Miss Universo, promete levar a famosa "brasilidade" para às passarelas, no próximo domingo (12), em Israel. O traje da candidata irá fazer referência ao pau-brasil, uma árvore que retrata a história do país. As informações são do G1 Ceará.

VEJA MAIS

Em entrevista, Teresa afirmou que preparou os seus looks pensando em representar a cultura do Brasil. A roupa da candidata é uma macacão vermelho pintado à mão, bordado em vidrilhos e apliques em cristal. A roupa foi assinada pelo estilista Bruno Oliveira. Segundo a loira, cada detalhe do traje foi pensado estrategicamente.

Serão 77 candidatas em busca do título internacional. Os preparativos das moças envolveu aulas de oratória, inglês, passarela e o acompanhamento de diversos profissionais.