Modelo Bella Hadid tem vestido pintado no corpo ao vivo em desfile e viraliza na web; vídeo

Rosto certo em várias marcas da Semana de Moda de Paris, a modelo Bella Hadid viralizou na internet na noite de sexta-feira (30) ao ter um vestido confeccionado no próprio corpo ao vivo durante um desfile para a marca Coperni.

Responsável por encerrar a exibição da coleção, a norte-americana fez uma entrada triunfal diante do público apenas de topless e salto alto. A celebridade cobriu os seios com as mãos e aos poucos foi sendo "pintada" em um vestido branco de alças e fenda nas pernas. Veja:

Técnica inovadora

Não demorou muito para o resultado final viralizar na internet e ser debatido por vários internautas, principalmente por páginas especializadas em moda, que consideraram a técnica uma inovação no ramo têxtil.

"A técnica foi desenvolvida pela Fabrican, empresa fundada pelo estilista e cientista espanhol Manel Torres. Este líquido contém fibras de algodão ou sintéticas, suspensas em uma solução polimérica que evapora em contato com o corpo", explicou a revista Vogue.

A Semana de Moda de Paris começou na segunda-feira (26) e deve chegar ao fim nesta terça-feira (04). Sabrina Sato, Bruna Marquezine e Neymar são alguns dos brasileiros que prestigiaram o evento.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)