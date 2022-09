Kanye West reposta foto de Bruna Marquezine após encontrá-la em desfile

O rapper Kanye West (Ye) usou as redes sociais , nesta quarta-feira (28), para repostar uma foto da atriz Bruna Marquezine no Instagram após encontrá-la na primeira fila do desfile da coleção de verão da grife Burberry, realizado na segunda-feira (26), em Londres.

Antes mesmo de repostar as imagens, a Vogue Brasil já havia relatado que o cantor teria elogiado o look usado pela brasileira ao vivo ao cumprimentá-la no evento. Na ocasião, Bruna trajava um vestido transparente, com alguns recortes nas pernas e nos braços. Por baixo, a celebridade apostou em um biquíni preto. Veja o repost:

O respost foi feito nos stories do cantor. (Foto: Instagram @kanyewest)

Kanye West na moda

Kanye West é considerado um fenômeno no mundo da moda e grande responsável pela evolução no estilo da ex-mulher, Kim Kardashian. O rapper também foi o nome por trás de coleções de sucesso das marcas Louis Vuitton, Nike, Balmain, Adidas, GAP e Balenciaga.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)