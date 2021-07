Miley Cyrus, Katy Perry e outras estrelas criam fundo para apoiar Britney Spears

Um grande grupo de personalidades decidiu apoiar o #FreeBritney, para que a cantora reaveja o controle da vida dela. Recentemente, Britney Spears perdeu a disputa com o pai, James Spears, que segue com a tutela da filha, de acordo com decisão de tribunal dos Estados Unidos no início de julho.

Agora, um time de peso saiu em defesa da artista. Nomes como Miley Cyrus, Mariah Carey, Katy Perry, Christina Aguilera e Paris Hilton decidiu criar um fundo, com o objetivo de juntar dinheiro, para ajudá-la.

A ideia é que Britney tenha renda suficiente para arcar com despesas judiciais e honorários de advogados. A informação foi divulgada pelo site Mirror. "Britney tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudar. Todos estão se oferecendo para ajudar e estão em contato", declarou uma fonte anônima para a publicação.

Nesta terça-feira, 7, o advogado de Britney, Samuel Ingham, que a representou durante 13 anos, renunciou ao cargo. Um dia antes, Larry Rudolph, empresário da cantora, pediu demissão.