Michael Jackson está vivo? Sensitiva e outras teorias dizem que sim

Astro de maior sucesso da música pop, Michael Jackson morreu, aos 50 anos, em 25 de julho de 2009. O laudo do Departamento de Medicina Legal de Los Angeles (EUA), apontou que a causa da morte foi overdose de medicamentos. Ele teria injetado uma alta dose do anestésico Propofol, combinado com remédios para ansiedade e insônia.

De acordo com algumas teorias criadas pelo público, Michael Jackson está vivo. Ele teria forjado sua própria morte com a intenção de passar a viver de forma tranquila, anonimamente, longe do assédio e das polêmicas que o acompanharam durante toda vida. As teorias, conspirações e especulações se multiplicam com o passar dos anos, como uma forma dos fãs acharem consolo com base em histórias mirabolantes. Muitos acreditam que eles estariam vivos e escondidos e no momento certo aparecerão.

A primeira prova de que Michael Jackson não morreu estaria no seu velório. Os fãs questionam o motivo de nenhum dos melhores amigos do cantor comparecer ao funeral. Outra prova é um vídeo que mostra o suposto corpo do Rei do Pop no interior do helicóptero que o resgatou em casa após a overdose. Em tomadas (obscuras), o corpo enfaixado se move.

Muitos fãs afirmam ter visto o cantor ou sósias dele em vários lugares do mundo. Porém, nenhuma das aparições foi confirmada. Em julho de 2017, Steve Erhardt, estilista do cantor por muitos anos, usou o Twitter para compartilhar mensagens conspiratórias que diziam: “Em alguns meses, no máximo no final do ano, todos receberam ótimas notícias de Michael Jackson. Nem mesmo a família sabe… Mas eu sei!". Mas nada aconteceu.

No ano seguinte, Erhardt fez uma publicação no instagram. Era a imagem de um homem usando calças pretas e meias brancas, marca registrada de Michael. Na legenda, ele escreveu: “Em um estúdio em algum lugar secreto no mundo. Ele vai voltar em breve”. Outras celebridades contribuíram para as conspirações. Teddy Riley, compositor que atuou com ele no álbum “Dangerous”, comentou durante entrevistas que o maior astro pop permanece vivo.

No Brasil, um médium confirma especulação sobre volta triunfal de Michael Jackson. Lene Sensitiva fez um vídeo declarando que Michael Jackson "não saiu desta Terra". Seus cerca de 400 mil seguidores nas redes sociais acompanham suas previsões a respeito de celebridades. A postagem sobre o retorno do cantor saiu no instagram. Ela diz que ele não está no plano espiritual, continua na Terra e aparecerá entre 2021 e 2022. “Ele estava no seu próprio velório, mas fora do caixão", disse ela.