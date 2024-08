Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. são flagrados em clima de romance nos bastidores de Renascer

A novela "Renascer" continua dando o que falar, não só pela sua trama, mas também pelos romances que estão se formando fora das telas. Após Sophie Charlotte e Xamã assumirem um relacionamento, outro casal surgiu do elenco: Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. foram flagrados em clima de romance, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Os atores, que interpretam o casal Ritinha e José Bento na novela, foram vistos aos beijos nos Estúdios Globo. Os vídeos foram divulgados pelo portal Metrópoles.

Essa não é a primeira vez que Mell Muzzillo se envolve com um colega de elenco. No início das gravações, a atriz já havia sido vista em clima de romance com Xamã, embora o relacionamento nunca tenha sido confirmado por ambos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)