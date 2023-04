Mel Maia posta foto biquíni, ostenta corpaço sarado e tatuagem ousada

A atriz e influenciadora Mel Maia, 18 anos, arrancou elogios ao compartilhar uma foto ensolarada em que ostenta suas curvas poderosas, nas redes sociais. Com um blusão de estampa de arco-íris, a jovem enfatizou sua barriga sequinha e coxas grossas enquanto posava no Poço do Tarzan, em Paraty, no Rio de Janeiro (RJ). A publicação rendeu à estrela mais de 1,6 milhão de curtidas dos internautas.

Na legenda, Mel Maia escreveu: “Não é dia de tbt, mas era assim que eu queria estar… Renovando as energias”. Além de sua beleza natural, a atriz exibiu uma tatuagem de flores que chamou a atenção dos fãs.

(Reprodução / @melissamelmaia)

Nos comentários, Mel Maia colecionou elogios dos seguidores. "Mel Maia é simplesmente maravilhosa", escreveu uma fã, enquanto outro enalteceu o "verdadeiro monumento" que é o corpo da jovem atriz. Atualmente, Mel tem um papel de destaque na novela das 19h, "Vai na Fé", da TV Globo, da TV Globo.