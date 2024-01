Mel Maia oficializa namoro com surfista português e se declara: 'Me consertou'

A atriz Mel Maia usou as redes sociais, na madrugada do primeiro dia do ano, para se declarar para o surfista português João Maria Pereira.

“Seu amor me consertou”, escreveu na legenda de um carrossel com diversas fotos dos dois. Desde o início de novembro, começaram a surgir rumores de que estava rolando uma affair entre a atriz e o surfista.

Tudo começou quando o rapaz chegou ao Rio de Janeiro e compartilhou a imagem de uma pulseira que ganhou de Mel Maia. Outro alerta foi o emoji de coração que ele usou na legenda. As informações são do Metrópoles.

Com pouco mais de 32 mil seguidores, João Maria Pereira tem poucas postagens na rede social, apesar de ter criado a conta em 2020. O rapaz não é uma celebridade, ele ficou conhecido em 2019 depois de vencer um campeonato sub-14. À época, ele já surfava há cinco anos.