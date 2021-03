'Medo que a história se repetisse', diz Harry sobre saída da família real

Após anunciar que iria se desvincular completamente da família real britânica, no mês passado, o príncipe Harry revelou que temia que a esposa, Meghan Markle, tivesse o destino parecido com sua mãe, a princesa Diana.

"Meu maior medo era que a história se repetisse", contou ele à Oprah Winfrey. O príncipe e Meghan concederam uma entrevista a apresentadora que vai ao ar neste domingo, 7, no canal norte-americano CBS.

Apesar de ainda não ter sido televisionada, alguns trechos da conversa do casal com Oprah foram compartilhados no YouTube. No vídeo, Harry diz estar aliviado por poder falar com a imprensa junto de sua companheira.

"Eu realmente fico muito aliviado e tranquilo de estar aqui ao lado da minha esposa. Porque não posso imaginar como foi para ela [Diana] passar por isso sozinha, por tanto tempo", disse o príncipe.

Em um segundo vídeo, Oprah diz que nenhum assunto foi proibido e também repete uma frase de Meghan: "Quando você diz 'quase impossível de sobreviver', faz parecer que houve uma gota d'água".