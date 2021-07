‘Me sentiria completa’, diz Jessica Alves sobre querer fazer transplante de útero

Jessica Alves, influenciadora que anteriormente era o ‘Ken Humano’, já fez diversas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para mudança de sexo. Desta vez, a influencer, de 37 anos, disse querer ser a primeira mulher transexual do mundo a realizar um transplante de útero. As informações são do UOL.

A apresentadora deixou claro o desejo que tem de ser mãe e falou que pretende realizar isso até os 40 anos de idade.

“Mesmo custando um milhão de libras para ter um útero eu encontraria uma maneira de fazer isso. Eu adoraria um bebê que tivesse meus próprios genes e sangue, e eu tenho meu esperma congelado para poder usá-lo para fertilização in vitro”, disse ela em entrevista.

Ela também contou que deseja ter muitos filhos: “Tudo que eu queria era ser mulher e fazer a cirurgia de mudança de sexo foi o dia mais feliz da minha vida. Mas ter um útero seria ainda melhor. Eu me sentiria completa se pudesse dar à luz. Adoraria ter uma ninhada de filhos, ficaria muito feliz se fosse chamada de ‘mamãe’”, completou.