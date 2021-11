MC Mirella anuncia separação de Dynho após 'suposto' chifre dentro de reality show

MC Mirella e o dançarino Dynho Alves, que atualmente participa de ‘A Fazenda 13’, vão se separar. O divórcio foi confirmado com exclusividade pela funkeira ao colunista Leo Dias, na tarde desta terça-feira (16).

Segundo a coluna, o ex-casal estava em crise antes do artista entrar no reality show rural. Por isso, ele teria deixado uma procuração assinada para que a ex-mulher pudesse a qualquer momento dar andamento a separação.

E, foi o que de fato ocorreu, já que Mirella anunciou que deu início a papelada do divorcio. Além de ter saído da residência em que eles moravam e, se mudado para o seu antigo apartamento, na zona leste da capital paulista.

De acordo com Leo Dias, a separação foi ocasionada pelo comportamento do dançarino dentro do programa, no qual ele tem trocado carícias ‘suspeitas’ com a influenciadora digital Sthefane Matos, o que tem sido interpretado como traição nas redes sociais.