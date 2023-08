MC Marcinho morreu? Hospital desmente morte e informa estado de saúde do funkeiro

Na noite desta sexta-feira (25), o Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, desmentiu a informação de morte de MC Marcinho e divulgou um boletim médico para esclarecer a situação do cantor. O comunicado oficial informou que o artista continua sob cuidados intensivos e que houve uma notável piora no quadro clínico nas últimas 24 horas.

A equipe médica detalhou em comunicado: "Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos". O músico já vem de um quadro grave de infecção o que afetou o coração e os rins. Marcinho foi excluído da fila de espera para um transplante de coração.

Apesar de rumores circulando na internet de que MC Marcinho havia falecido, sua assessoria negou. "MC Marcinho continua vivo, em estado grave. Contamos com a colaboração de todos com informações verdadeiras, em respeito à família e aos fãs", declararam.

O que o MC Marcinho tem?

MC Marcinho está internado no Hospital Copa D’or desde 27 de junho, para tratar uma condição de insuficiência cardíaca e renal. Em 10 de julho, o cantor precisou ser intubado após uma parada cardíaca. Três dias depois, em 13 de julho, ele recebeu um coração artificial, um dispositivo de duração intermediária, destinado a utilização de três a quatro meses. Durante esse período, ele esteve sob ventilação mecânica e hemodiálise.