Marina Sena explica cancelamento no Primavera Sound Buenos Aires: ‘Fiquei extremamente triste’

No último domingo, 26, a cantora Mariana Sena causou discussões entre os internautas ao estar em uma festa realizada pelo influenciador Carlinhos Maia. A princípio, a cantora estava confirmada, para este mesmo dia, entre as atrações do festival Primavera Sound Buenos Aires.

VEJA MAIS

O festival anunciou que a cantora não estaria mais no line-up de artistas no dia 10 de novembro, o que gerou especulações nas redes. Os internautas, a partir do comunicado, supuseram que o cancelamento de Marina no Primavera Sound seria devido à participação na festa de Carlinhos. Outros famosos, como Gkay, Deolane e Fiuk também marcaram presença.

A assessoria da cantora, entretanto, negou que a festa do influenciador tenha sido o motivo de Marina não ir mais ao Primavera Sound. A verdadeira razão foi informada em nota: o cancelamento foi por parte do festival.

Confira o comunicado na íntegra

"Comunicamos ao público e veículos de comunicação que o show da Marina Sena, que aconteceria no Primavera Sound Buenos Aires, no domingo, dia 26 de novembro, foi infelizmente cancelado por parte do festival, que alegou motivos de força maior, dos quais a artista não foi informada de mais detalhes. Informamos ainda que o show no Primavera Sound da Colômbia, no dia 10 de dezembro, também foi cancelado, mas Marina Sena está confirmada no Primavera Sound de São Paulo, no dia 03 de dezembro. Agradecemos a compreensão do público local e pretendemos voltar em outra oportunidade."

Em sua conta no X (Twitter), a cantora ressaltou a manifestação da assessoria e disse que ficou triste ao saber que não faria mais parte do evento.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)