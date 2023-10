Marília Gabriela passa por cirurgia por problema genital

A jornalista Marília Gabriela revelou, nesta sexta-feira (20), que passou por uma cirurgia ginecológica, no dia 2 de outubro, após descobrir um prolapso genital. Em um vídeo compartilhado no Instagram, a apresentadora explica também que a recuperação do procedimento seria o motivo de seu afastamento das redes sociais no último mês.

VEJA MAIS

Marília conta que estava se preparando para viajar quando sentiu um prolapso genital. Por conta do distúrbio no corpo, ela teve que cancelar a viagem para ser submetida a um procedimento cirúrgico. "Andei sumida. No dia 2 deste mês de outubro, eu iria viajar para Londres, com uma esticadinha em Lisboa. Um encontro com meu querido Aguinaldo Silva para assistir a algumas peças de teatro daquelas que ficam para a história da nossa vida. Pois é. Não viajei. Tive sintomas de um prolapso genital, que eu não conhecia. Para quem ainda não sabe trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, órgãos uterinos", disse.

A jornalista explica que descobriu a situação por meio de um profissional da ginecologia, que explicou ser muito comum em pessoas que tiveram partos normais e/ou bebê grandes. No caso dela, teve os dois. "Em dois dias eu estava numa mesa de cirurgia. Fui operada por um cirurgião ginecológico maravilhoso. Soube através dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou super bebês. Tive os dois. Partos normais e bebezões. Até que as consequências demoraram a me atingir. Não vou reclamar", explicou Marília.

"A recuperação, não vou mentir para vocês, não está sendo muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo. Novos hábitos. Tem linha de polipropileno lá por dentro. Estou reaprendendo as funções intestinais, sem o prolapso", contou a apresentadora.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)