Filho de Marília Gabriela comenta sobre ter 'caso' com Gianecchini, quando ele namorava a mãe

Ao entrevistar Vera Fischer, Theodoro Cochrane contou quando se entendeu como homem gay. No podcast Téte a Theo, comandado por ele, o filho Marília Gabriela relembrou rumores sobre um suposto caso vivido entre ele e Reynaldo Gianecchini,na época era casado com sua mãe.

Theo contou para Vera Fischer, que na ocasião dos boatos não entendia muitas coisas sobre a sua sexualidade, destacou que assim como a atriz, ele já foi alvo de notícias na imprensa sobre ter se envolvido amorosamente com Gianecchini.

"A gente tem uma polêmica em comum, diziam que eu tinha um caso o que o Giane, olha o que a minha mãe teve que passar", iniciou. "Eu lembro que tinham esses boatos porque você era uma mulher mais velha, forte, minha mãe também era, o Giane tinha que ser gay... Nem eu era era gay na época, nem eu me conhecia como gay", completou.

A atriz destacou que "as pessoas acham que isso tem que existir porque tem que haver traição de algum lugar". A lém disso, Vera também contou que ela e Gianecchini eram "apaixonados" um pelo outro durante a novela "Laços de Família" (2000), em que protagonizaram par romântico: "Eu era apaixonada por ele e ele por mim. Me apaixonei bastante pelo Giane, eu conheci a pessoa dele, ele é uma pessoa apaixonante, a gente brincava muito, era delicioso trabalhar com ele, e era gostoso beijar o Giane. A gente se apaixonou de verdade. É tão chato quando dois atores têm que ser apaixonados e fazem a coisa morna".