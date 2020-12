Marieta Severo é internada com pneumonia após diagnóstico de covid-19

Marieta Severo foi internada com pneumonia leve após ter sido diagnosticada com Covid-19, no dia 25 de novembro. A atriz foi internada na última sexta-feira, 4, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Marieta começou a sentir os sintomas na véspera de realizar o teste e, com a confirmação de ter contraído a doença, foi afastada das gravações da novela "Um Lugar Ao Sol", da Globo, que tem estreia prevista para 2021.



A intérprete da personagem "Nenê", de "A Grande Família", não tem previsão de alta, segundo a assessoria da atriz informou à imprensa.