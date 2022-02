Marido de Sabrina Sato, Duda Nagle, falta ao aniversário dela

Sabrina Sato comemorou o aniversário de 41 anos na última quinta-feira, 3, com a presença de algumas celebridades. Mas a ausência do marido da apresentadora, Duda Nagle, que é pai da filha dela, não passou despercebida. As fotos da festa, que aconteceu em um pub, em São Paulo, ganharam as redes sociais e a imprensa.

A assessoria de Sabrina no programa Ilha Record informou à coluna de Leo Dias que Duda Nagle não esteve presente no evento de Sabrina porque o ator estava gravando uma novela no Rio de Janeiro.

Leo Dias recorda que o casal também não passou o último reveillon junto.

