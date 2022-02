Sabrina Sato comemora 41 anos com familiares e amigos; veja as fotos

Sabrina Sato comemora 41 anos nesta sexta-feira (4), mas decidiu adiantar as comemorações em um evento intimista para pessoas próximas na noite de ontem. Na lista de convidados, estava Mariana Rios, Matheus Mazzafera, Mirella Santos e outros famosos.

A apresentadora, que foi recém-contratada pela TV Globo e dividirá os trabalhos entre a emissora carioca e a Record TV, adiantou as comemorações na noite de ontem com um encontro intimista em um bar luxuoso, localizado no Theatro Municipal de São Paulo.

Aniversário Sabrina Sato Francisco Cepeda/AgNews Francisco Cepeda/AgNews Francisco Cepeda/AgNews Francisco Cepeda/AgNews Francisco Cepeda/AgNews Francisco Cepeda/AgNews

Sabrina chegou acompanhada da mãe, Kika Sato, no Theatro Municipal. Na lista de convidados, estavam amigos e pessoas da família, como os irmãos Karina e Karin Sato, e a sogra Leda Nagle, com quem Sabrina posou em completo clima de descontração. Entre as personalidades famosas, Mariana Rios, Mirella Santos, Ceará, Matheus Mazzafera, Jade Magalhães, ex-namorada de Luan Santana, e Carol Ribeiro completavam o time de presentes.