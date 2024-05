Marcos Mion quebra silêncio e volta atrás sobre negar traição a esposa; entenda

Após quebrar o silêncio sobre boatos de que traiu a esposa com uma atriz, Marcos Mion decidiu voltar atrás da legenda que tinha usado na foto ao lado de Suzana Gullo, para mudar o texto publicado no Instagram, na noite da última quarta-feira (29/5). Antes, o apresentador havia escrito: “Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá para acreditar em tudo que falam na internet. Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”.

Poucos minutos depois, Mion mudou o teor do texto para apenas três emojis de coração vermelho e explicou o motivo na própria publicação: “Mudei a legenda pro que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!”. Confira:

Relembre o caso

O rumor da suposta traição começou no final de semana quando o colunista Leo Dias revelou que teria flagrado Mion em clima de intimidade com uma atriz, que também já teria envolvimento em um escândalo parecido. Déborah Nascimento começou ser apontada como a suposta affair do apresentador. O romance teria iniciado durante uma viagem para exterior.