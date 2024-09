Marco Pigossi casa com diretor em cerimônia íntima e looks iguais

Após casamento no civil, em dezembro de 2023, Marco Pigossi e o diretor italiano Marco Calvani realizaram o desejo de trocarem alianças na Itália. A cerimônia de casamento cheia de romantismo e intimidade.

Tudo ocorreu no último sábado (31), no fim de tarde, sob aplausos de amigos e familiares mais próximos do casal.

O casal teve look igual. Pigossi e Calvani usaram ternos claros da Zegna, como informou o colunista Hugo Gloss. Os noivos optaram por se casar descalços.

Eles entraram na cerimônia de mãos dadas e descalços, sob um tapete. E foi assim, que Pigossi e Calvani disseram o tão sonhado 'sim'. Depois eles receberam a tradicional chuva de arroz.

O casal assumiu o relacionamento em 2021. Meses depois, eles estiveram em Belém e foram clicados com exclusividade pelo Grupo Liberal, enquanto estavam em um hotel. Na ocasião, Pigossi estava gravando uma série na capital paraense e Calvani veio acompanhar.

Foi o italiano quem fez o pedido de casamento, no último dia das gravações do filme High Tide, estrelado por Pigossi. "Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história. Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho", disse o brasileiro à CNN.