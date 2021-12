Márcia Fellipe se encontra com DJ Ivis e é detonada nas redes sociais

O número de famosos defendendo e apoiando a volta de DJ Ivis ao cenário musical é cada vez maior. Dessa vez foi a cantora Márcia Fellipe que demonstrou solidariedade ao artista, como mostrou o portal RD1.

Nas redes sociais, ela foi bastante criticada após um encontro “secreto” que teve com o DJ Ivis. O acusado de tentativa de homicídio contra a ex-mulher Pamella Holanda, foi solto em 22 de outubro. DJ Ivis ficou detido por três meses no presídio de segurança em Itaitinga, no Ceará.

Cantora repostou imagem ao lado de DJ Ivis. (Reprodução)

Cantora repostou marcação de DJ Ivis. (Reprodução)

A foto em que Márcia aparece ao lado do agressor foi compartilhada pela própria artista em seus Stories do Instagram. A cantora aparece nos bastidores de festa coladinha com o DJ e seu marido Rod Bala. No Twitter, vários internautas criticaram a postura dela.

Vale lembrar, que quando ocorreu a denúncia das agressões de DJ Ivis, Márcia Fellipe detonou o artista e até deixou de seguir o famoso nas redes sociais. Inclusive ela se posicionou em solidariedade a Pamella Holanda, na ocasião.

Internautas resgataram postagem de cantora. (Reprodução)

Mas parece que agora a situação mudou.

“Queria entender a justificativa da Márcia Fellipe pra tamanha cara de pau, depois de tudo ainda gravar música com espancador de mulher Dj Ivis”, criticou um internauta, que compartilhou a imagem da mensagem da artista, na época do caso, e do encontro deles.

“Pior que isso foi a Márcia Fellipe, escrever um texto de apoio as mulheres que sofrem agressão e depois tá do lado do cara que agrediu a mulher”, escreveu outro internauta.