Marcelo Barros, filho adotivo de Jorge Fernando, põe à venda mansão herdada do diretor

O ator Marcelo Barros chamou atenção nos últimos dias após colocar à venda a mansão onde reside atualmente, herdada de Jorge Fernando, no valor de R$1,3 milhão. A propriedade de 2.4000 m² fica na ilha de Jaguanum, comprada pelo diretor de "Chocolate Com Pimenta", e está localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O ator tinha 17 anos quando conheceu Jorge Fernando, que logo passou a vê-lo como filho. Mesmo após a morte do diretor, o ator ainda convive com os filhos e a irmã do ex-global. Marcelo está longe da televisão desde 2012, quando realizou o último trabalho em "Guerra dos Sexos", antes de viver recluso na mansão.

A mansão de Marcelo possui seis quartos, vista panorâmica a uma jacuzzi na área externa. Além disso, o imóvel tem deck próprio para embarcações e foi projetado com uma ampla varanda com vista para o mar.

Na ilha, Marcelo mora sozinho e aluga quartos por temporada, sem atrapalhar sua vida tranquila, na qual ele sai para pescar, acorda cedo e desfruta do local. Confira imagens: