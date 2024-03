Marcella Rica nega romance com Nah Cardoso após rumores; internautas reagem

Marcella Rica e Nah Cardoso agitaram as redes sociais neste final de semana. Rumores sobre um romance entre as amigas passaram a circular na internet após publicação da influencer. Marcella e Nah curtiram juntas o festival itinerante “I Wanna Be Tour”, acompanhadas de outros amigos.

Nah Cardoso e Marcella Rica curtem o festival "I Wanna Be Tour" juntas (Reprodução / Instagram)

“Mais um festival emo com a minha gatinha”, escreveu Nah. A fala gerou alvoroço e internautas comentaram sobre o possível relacionamento. “Ela falou, faz um tempo, que é bi”, disse uma usuária do X (Twitter) ao se referir à Nah Cardoso, que afirmou ser bissexual em conversa com seguidores. “Meu Deus, em que multiverso isso rolou? Nunca que eu imaginaria que Nah Cardoso é bi”, afirmou outra.

Os boatos, segundo Marcella Rica, não são verdadeiros. A artista disse que as duas são apenas amigas, em entrevista ao Gshow. Marcella Rica era noiva da atriz Vitória Strada, com quem se relacionou por quatro anos. Em 2023, após dois anos de noivado, o romance de Marcella e Vitória chegou ao fim. Nah Cardoso era noiva de PeLu, cantor da banda Restart. O casal, que ficou junto por cerca de seis anos e chegou a se casar em Las Vegas (Estados Unidos), anunciou o término em agosto de 2023.

Confira a reação de internautas sobre o possível romance entre Marcella Rica e Nah Cardoso

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)