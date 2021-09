Após ataques, Manu Batidão se pronuncia sobre morte de Pingo Maravilha: 'Mais profunda saudade'

Manu Batidão utilizou as redes sociais, na noite da segunda-feira (20), para rebater e denunciar os ataques, após a morte de Luciano Nahum, conhecido popularmente como “Pingo Maravilha”, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no domingo (19).

Em uma nota publicada no perfil, ela desmentiu boatos de que não teria se colocado à disposição para qualquer ajuda ou necessidade em relação ao Pingo. Manu também revelou que teria arcado com todas as despesas funerais de Luciano Nahum.

“Nesse momento de dor e pesar, em nome da artista, a MA Produções, lamenta profundamente a repercussão negativa gerada com base em “fake news”, e reitera sua solidariedade aos familiares de Pingo Maravilha, a quem todos do projeto Baú da Manu tinham enorme carinho, respeito e admiração”, declarou. A assessoria da cantora afirmou que irá tomar as medidas jurídicas necessárias contra os disseminadores das notícias falsas.

Entenda

Na tarde da última segunda-feira (20), Manu foi acusada por amigos próximos a Pingo de não ter ajudado o influencer, que trabalhava com a cantora como freelancer no "Baú da Manu". Segundo relatos de amigos do influencer, ele ficava vestido de polvo e animava os shows da cantora.