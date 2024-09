Maneskin vai acabar? Fãs especulam fim da banda após anúncios de projetos solo

Há meses, fãs da banda italiana Måneskin vem especulando sobre um possível fim do grupo, principalmente após o vocalista Damiano David e a baixista Victoria de Angelis anunciarem que, nos próximos meses, estarão se dedicando a projetos solo. O último lançamento deles como grupo foi o álbum “Rush!”, em janeiro de 2023.

Em agosto de 2024, Victoria lançou seu primeiro single solo em parceria com a brasileira Anitta. A música ‘Get Up Bitch! Shake Ya Ass’ já possui mais de 1 milhão de ouvintes mensais na plataforma Spotify. Atuando como DJ e vocalista na nova fase da carreira, a artista virá em turnê à São Paulo, no dia 15 de novembro deste ano.

Já Damiano David deve fazer seu primeiro lançamento sozinho no dia 27 de setembro. Ao anunciar o projeto através de uma rede social, com um vídeo, fãs notaram que o vocalista retirou o nome da banda de sua bio na plataforma, o que serviu para impulsionar os rumores sobre um possível fim do Måneskin.

Na última quarta-feira (11), durante o MTV Video Music Awards, ambos os músicos falaram sobre os novos passos na carreira e o futuro da banda. Em entrevista no tapete do evento, Victoria fez questão de desmentir o suposto término da banda. “Acabamos de encerrar a nossa turnê há semanas e foi incrível, então agora estamos apenas tendo um pequeno ‘momento de relaxamento’, mas é claro que não terminamos”, afirmou ela.

Damiano não detalhou muito, mas manteve o discurso da colega. “A banda é ótima. Vamos trabalhar em coisas. Nada vai mudar”, disse.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)