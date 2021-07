'Mandei arrancar da bunda e botar no pé', disse Whindersson sobre cirurgia

Nesta quarta-feira (07), Whindersson Nunes voltou às redes sociais após estar mais de um mês ausente em luto pela morte do filho. Desta vez, o humorista registrou a sua entrada no hospital para fazer um procedimento cirúrgico.

Windersson disse que passará pela segunda cirurgia no ânus, com uma legenda bem a sua casa: “Lembra da cirurgia no 'tóba' que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na merda do cachorro”, brincou.

Cirurgia

Em 2019, ele contou que teria que fazer um procedimento na região do ânus. "Vou operar o tóba (sic) daqui 25 minutos, estou falando sério! Estava sentindo uma dor na beirada do forébis (sic), fui ao médico ele disse que tinha que operar URGENTE! Mas era só o que me faltava. Quem diria que em meio a tanta tristeza o que ia me fazer rir seria uma cirurgia, pra vocês verem como a vida é!", disse, na ocasião.