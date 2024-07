Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico; apresentadora foi resgatada pelos bombeiros

A apresentadora de TV Mamma Bruschetta, de 74 anos, sofreu um acidente doméstico e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela usou as redes sociais nesta terça-feira (23/7) para contar aos seguidores o ocorrido.

"Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus, temos bombeiros e eles me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos," escreveu em seu perfil no Instagram.

Em nota, a assessoria da apresenta revelou que Mamma tropeçou e sofreu uma queda, mas já se recuperou. "Ela está bem, graças a Deus. Foi mais um susto, mas não se machucou", disse à revista Quem.

Em junho deste ano, ela foi internada pela terceira vez em seis meses devido à falta de ar. A comunicação da apresentadora explicou que a causa da pneumonia foi a aspiração de secreções.

"A pneumonia é por aspiração, uma infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos", detalharam.