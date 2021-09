Maldição? Veja quem são os participantes do ‘BBB 9’ que morreram após o programa

Esta semana foi anunciado o falecimento de Josy Oliveira, participante da 9ª edição do ‘Big Brother Brasil’, aos 43 anos. Ela foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) em meio a uma cirurgia para tratar de um aneurisma. Após a notícia repercutir nas redes sociais, várias pessoas passaram a comentar sobre os participantes desta edição que também morreram.

Superstição ou medo, o assunto tem chamado atenção e assustado os fãs do reality. Veja quem são os ex-brothers que faleceram após o programa.

André "Caubói”



Participante do "BBB 9", André Almeira, conhecido como "Caubói", morreu em 2011 após conviver com Josy dentro do reality. Ele foi assassinado em uma chácara, em Alumínio, interior de São Paulo, com um tiro na nuca, aos 37 anos.



Norberto Santos



Conhecido como Nonô, ele morreu em 2017, aos 72 anos, após lutar contra um câncer. Nonô também esteve na edição de 2009.

Josy Oliveira