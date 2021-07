Mais uma rainha de bateria é confirmada para o Carnaval do ano que vem

Caso se confirme o carnaval no ano que vem, a atriz Paolla Oliveira será mais uma vez a rainha de bateria da Grande Rio. Há algum tempo circularam rumores que Carla Diaz substituiria Paolla por conta de sua repercussão no “BBB 21”. No último carnaval, a global desfilou fantasiada de Cleópatra.

“Paolla é soberana! A Grande Rio esclarece que não há qualquer intenção de substituição no cargo de rainha de bateria de nossa escola. Lamentamos que boatos estejam sendo veiculados nesse sentindo envolvendo o nome de nosso presidente de Honra Jayder Soares, que, no momento, assim como toda a nossa agremiação, está com seus esforços voltados para o planejamento do Carnaval 2022 e na expectativa de que tenhamos em breve toda a nossa comunidade vacinada para a retomada de nossos trabalhos”, afirmou em nota a tricolor de Caxias.

Paolla Oliveira, que também reinou na escola em 2009 e 2010, disse que só sairá do posto amarrada. “Que isso gente, teve nem carnaval e o povo tá querendo meu posto”, brincou.

Após ser questionada por uma seguidora, Paolla ainda explicou que não atacou Carla Diaz no comentário e só “brincou com a situação”. “A Carla tá num programa sem acesso às notícias. Única certeza é que quem inventou isso não foi ela. Não teria como ser. Brinquei com a situação só, pq não é verdade”, concluiu a atriz.

A Grande Rio reveza seu posto de rainha de bateria entre figuras famosas desde 1995. Já passaram pelo cargo celebridades como Monique Evans (1997), Danielle Winits (1999), Luciana Gimenez (2002 e 2003), Deborah Secco (2004). Susana Vieira (2005, 2006 e 2015), Grazi Massafera (2007 e 2008), Cris Viana (2011), Ana Furtado (2012), Christiane Torloni (2014), Paloma Bernardi (2016 e 2017) e Juliana Paes (2018 e 2019).

Em busca do primeiro título na elite, a Grande Rio levará o enredo “Fala, Majeté! – Sete chaves de Exu” e será a quinta agremiação a desfilar na segunda-feira dia 28 de fevereiro.