Maiara sensualiza de biquíni em piscina e deixa seios em evidência

A cantora Maiara, que faz dupla com sua irmã Maraisa, compartilhou alguns cliques em um dia de lazer. Ela posou na piscina com um biquíni branco sensual que deixava seus seios em evidência. No registro, a noiva do cantor Fernando Zor aparece com um drink na mão.

"Qual o status do seu dia???

1 - Amando quem não deveria

2 - Querendo odiar quem ainda amo

3 - Gostando de quem me faz mal

4 - Livre de quem me faz mal

5 - Ouvindo Maiara & Maraisa e sofrendo", listou na legenda da publicação.

Rapidamente o registro alcançou centenas de curtidas e rendeu vários elogios à cantora. "Tá toda linda", escreveu uma fã. "Perfeita", elogiou outra.