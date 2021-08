Mãe e bebê com condição rara fazem sucesso nas redes sociais

Fátima Gomes, de 31 anos, e o filho Théo, de 3 meses, conquistaram a Web por apresentarem uma condição rara e genética chamada piebaldismo, caracterizada principalmente por manchas brancas na pele e cabelos. As informações são da Revista Crescer.

Fátima disse que antes chegava a se incomodar, mas hoje é motivo de orgulho: "Já nasci assim. Pelo que sei, minha bisavó, avó, minha mãe, alguns dos meus irmãos, eu e o meu filho temos, portanto, é hereditário. A aceitação foi um processo. Até os meus 24 anos foi muito complicado, eu não aceitava, então, pintava o cabelo de 15 em 15 dias", conta.

Ela disse que foi seu marido, José Neto, que a ajudou a perceber a beleza da mecha. "Deixei de escondê-la, mas as manchas na barriga e nas pernas ainda tenho dificuldade de expor. As perguntas sempre são: 'É vitiligo?', 'É queimadura?', 'Você que coloriu o cabelo?'. Isso me incomodava muito. Sofri bullying na escola como 'pintadinha'", diz.

Théo, único filho do casal, nasceu com a mesma condição genética da mãe. No entanto, no início não foi motivo de comemoração. "Eu não imaginava e nem queria que meu filho nascesse com o sinal. Fiquei triste quando vi que ele tinha. Mas depois de algum tempo, mudou completamente a minha mente em relação a isso. Parece que Deus usou o nascimento dele para me transformar e não conformar: quero que ele entenda, desde cedo, que essa condição diferente não o impedirá de ser feliz e fazer qualquer coisa que sonhar na vida; que ele se perceba lindo, maravilhoso e que sempre esteja com a autoestima elevada", afirma.

Após compartilhar suas fotos nas redes sociais, ela e o filho passaram a receber várias mensagens de apoio. "Foi uma avalanche de mensagens positivas. Respondo com carinho àqueles que perguntam sobre o sinal. Muita gente pergunta se eu pintei o cabelo dele para parecer com o meu, ou vice-versa", revelou.