Mãe de Virgínia detona Evaristo Costa após comentário sobre maternidade: ‘Evaristo Bost*’

Na quarta-feira (5), uma polêmica envolvendo a maternidade de Virgínia Fonseca tomou as redes sociais. Em um vídeo publicado pela própria influencer, a filha da empresária, Maria Alice, de 2 anos, chora ao tomar vacina e prefere o colo da babá ao da mãe. O registro viralizou e chegou até o ex-âncora do “Jornal Hoje”, Evaristo Costa, que alfinetou a famosa e gerou revolta na mãe de Virgínia: “Evaristo Bost*”. Entenda!

“Já ouviram falar: Mãe é quem cria?”, escreveu o jornalista nos comentários do vídeo.

Margareth Serrão, mãe de Virginia, rebateu Evaristo. Bastante revoltada, ela disparou: “Evaristo Bost*”. "Esse tal de Evaristo Costa, 'Evaristo Bost*', teve coragem de falar isso da minha filha, a Virgínia", criticou ela. "Vai ser mãe primeiro lugar para julgar, ou então fala da sua mulher, se tiver, ou da sua mãe. Otário", complementou.

Após a repercussão, o marido de Virgínia, Zé Felipe, se pronunciou no Instagram e não poupou xingamentos ao ex-Globo. “Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está fod*. O meu recado é para o Evaristo. (...) Vai tomar no c*, rapaz! Folgado”, disse o filho de Leonardo.

Já a empresária do ramo dos cosméticos apareceu chorando nos stories. “Já acordo assim… Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe. Com certeza não deve ter uma para estar falando uma merd* dessa”. E continuou: “Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que as pessoas que eu amo merecem”.

Evaristo se pronuncia

O embate dividiu opiniões nas redes sociais. Após as críticas, Evaristo Costa se pronunciou e pediu desculpas pela proporção que o comentário tomou: "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica", iniciou.

"Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), tô aqui para me desculpar", escreveu Evaristo.