Jout Jout deu à luz ao primeiro filho na casa da família, diz mãe da youtuber

A youtuber Jout Jout deu à luz ao primeiro filho em março deste ano. A revelação foi feita pela mãe da youtuber, Marize Tolezano. A psicóloga informou pelo Instagram que a filha, Julia, teve um menino na casa da família em São Pedro da Serra, no Rio de Janeiro.

"Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da Serra, que me tornei vovó de um lindo menino. Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós. É claro que devemos muito à medicina, às cirurgias necessárias, mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção e experiência inexplicáveis! Como disse @pauloantoniocarneirodias, nosso querido primo, nasceu cercado de duendes...", escreveu.

A youtuber Julia Tolezano, conhecida como Jout Jout, encerrou o canal no YouTube em julho de 2022. Durante dois anos ela se afastou YouTube e das redes sociais. Jout Jout disse que durante o isolamento por conta da pandemia, o projeto parou de fazer sentido para ela.

"A minha vontade de falar com muita gente foi dando espaço a uma vontade de falar com pessoas que eu consigo ver. Na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu tenho feito as minhas coisas, mas a minha intenção no momento não é voltar com o canal, ainda mais sem o Caião, porque a gente não mora mais próximo, e ele é importante para esse canal", explicou na época.