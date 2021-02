Mãe de Fiuk se manifesta sobre participação do filho no BBB 21

Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, admitiu que está feliz com a participação do filho na edição do Big Brother Brasil 21. Entretanto, diante de tantas divergências e momentos tensos do reality, ela confessou uma certa ansiedade.

Em entrevista à Quem, ela disse que só dorme quando o filho dorme e que está acompanhando cada segundo do reality da TV Globo. Apesar da imensa exposição de Fiuk no Big Brother Brasil (sem falar nos memes e na repercussão de cada “respiro” do ator nas redes sociais), Kartalian se diz tranquila quanto à trajetória de Fiuk no programa.

“Obviamente é um misto de emoções por ele estar longe de mim, mas fico feliz de ver que ele estar se dedicando na casa, cozinhando para todos e sendo solícito”, reflete a artista. Kartalian afirma que Fiuk é “coração mesmo, pessoa super atenciosa e carinhosa”.

Ela se mostra aliviada do filho tomar certa distância dos principais conflitos entre os confinados. “Feliz também por ver que ele não se envolveu em momentos críticos de ânimos aguçados”, avalia.