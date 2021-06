Mãe da filha de MC Kevin diz sofrer ataques por causa do dinheiro do cantor

Evelin Gusmão, mãe da única filha de MC Kevin, fez um desabafo nas redes sociais. Chorando, a empresária disse que está sofrendo ataques por pessoas que acham que ela já recebeu a herança do cantor. As informações foram divulgadas pelo UOL.

(Reprodução: Instagram)

"Para de falar que eu tô rica às custas do Kevin, para de falar que a minha filha tem tudo. Para de ficar falando essas coisas, quem mais precisa aqui sou eu", desabafou Evelin. "Até agora não recebi nada de ninguém. Eu não recebi nem R$ 100 reais. Eu nunca precisei me aproveitar da fama do Kevin", afirmou.

Ela ainda pediu por sua família: “Para de querer me atacar, atacar minha família. Para gente, isso é desrespeitoso! Eu tô trabalhando como todo mundo aqui” disse Evelin.

A empresária contou que só exigia a pensão para a filha, que estava em R$ 2 mil reais. "Não vou mais ganhar isso, então tenho que trabalhar", afirmou. "Eu não queria que nada disso tivesse acontecido, era melhor ele estar aqui em vida conosco", concluiu a jovem.

Recentemente, a mãe de MC Kevin afirmou que a herança do cantor ficará integralmente para Soraya, que está com 5 anos de idade.