Lutador de UFC faz post transfóbico contra Pabllo Vittar e Ariadna reage

O atleta britânico de UFC Darren Till está sendo criticado nas redes sociais após fazer um post de "piada" usando uma foto de Pabllo Vittar. Na imagem, a cantora aparece fazendo uma ultrassonografia, mas na tela do computador aparecem fezes em vez de um feto. A ex-BBB e ex-No Limite Ariadna Arantes fez uma postagem denunciando o crime de transfobia praticado pelo lutador.

A influenciadora também escreveu em inglês: "@darrentill2 injúria é crime. Você devia se envergonhar. Sua frágil masculinidade foi afetada? Um homem bem resolvido jamais teria tal atitude. É porque existem pessoas como você que amam tal piada que muitas das minhas irmãs trans são assassinadas diariamente. E tudo isso é normalizado por sua causa, é apenas uma 'piada sem graça'. Espero que @pabllovittar tome medidas legais contra você, macho alfa. Somos humanos e merecemos respeito @ufc @ufc_brasil"

Diante das críticas, Darren Till já havia voltado a falar do assunto no Instagram. Ele postou um quadro negro com a mensagem em inglês: "Vocês não podem cancelar alguém que não se importa". A conta de Darren chegou a ser suspensa pelo Instagram, mas pouco depois voltou ao ar, o que ele comemorou nos stories.