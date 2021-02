Luíza Sonza diz que recusou convite para o 'BBB21': 'Tá amarrado'

Luísa Sonza revelou, nessa quarta-feira (10), que foi chamada para participar do Big Brother Brasil. Entretanto, a cantora negou o convite para participar do reality show pois não se imaginava ficar longe do trabalho.

"’Tá’ amarrado em nome de Jesus. Em primeira mão, eu estou falando para vocês que fui convidada. Acho que nem minha equipe sabe, mas pior que fui, sim", afirmou ela durante entrevista à rádio FM O Dia.

Questionada se ela não mudaria de ideia por conta do atrativo valor do prêmio do programa, ela afirmou que não conseguiria ficar longe do trabalho. "O valor do prêmio, R$ 1,5 milhão, foi o quanto eu paguei no orçamento de ‘Modo Turbo’. Mas não participaria, pois meu foco é na música. Eu tenho muita coisa para lançar. Gosto de viver de música, show e de escrever. Eu sou uma pessoa muito workaholic", disse ela.

Ela ainda disse que não aguentaria ficar longe das reuniões de trabalho e ficar sem sair. "Um produtor falou uma vez para mim que minha calmaria é o caos. Por isso, acho que não me daria bem no ‘BBB’", acrescentou ela.