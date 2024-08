Luiza Brunet desembarca na Ilha do Marajó nesta segunda-feira (19)

A modelo e ativista Luiza Brunet estará na Ilha do Marajó nesta segunda-feira (19), onde passará uma semana para participar da primeira iniciativa do Programa Ação para Meninas e Mulheres de Marajó. O programa é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará e marcará a abertura da 27ª Semana da Justiça pela Paz em Casa na comarca de Salvaterra.

O evento contará com a presença da conselheira Renata Gil, supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Poder Judiciário. A ação no Marajó, que também inclui a comarca de Soure, é coordenada pelo TJPA em articulação com o Governo do Pará e conta com o apoio do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública do Pará e do sistema de Justiça e Segurança Pública.

A programação da semana inclui rodas de conversa com agentes públicos e visitas a escolas e instituições locais para promover a conscientização sobre o combate e a prevenção da violência doméstica e familiar, entre outras atividades.