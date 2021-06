Luiz Bacci defende Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, após críticas sobre visual

O apresentador do "Cidade Alerta", Luiz Bacci, disse que um amigo teria comentado sobre o novo visual de Deolane, criticando que o luto dela teria durado pouco.

"Eu tenho minhas divergências com Deolane, mas sou a favor dela tocar a vida, seguir com força também na internet e enfim. Tem que ser feliz", escreveu Bacci. Depois complementou: "Ela queria a felicidade com o Kevin aqui, mas infelizmente ele se foi. Então apoiem", disse.

(Reprodução: Instagram)

A viúva do funkeiro chegou a desmentir uma informação que foi veiculada no "Cidade Alerta". Na matéria, o programa noticiou a prisão de um rapaz que seria ex-marido de Deolane, o que ela negou.

"Não sei qual o vínculo que essa pessoa tem comigo, não sei porquê informações estão sendo passadas da maneira que estão. Não sei por que querem tanto manchar minha imagem e minha reputação", comentou a advogada. Na troca de farpas, Bacci rebateu o comentário de Deolane e ainda a acusou de atuar na defesa do rapaz.

Deolane estava casada com Kevin há menos de um mês quando ele faleceu ao cair da varanda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.