Luísa Sonza deixa fãs eufóricos com bastidores de gravação de clipe

Luísa Sonza ganhou elogios ao publicar fotos, na terça-feira, que mostram os bastidores da gravação do clipe de “Fugitivos”, sua parceria com Jão. Nas imagens, a cantora aparece usando diferentes looks.

Em uma das imagens, Luísa usa um look de couro, com muitas tiras. Em outro, a cantora fez uma selfie no espelho com um cropped mostrando a parte de baixo dos seios, também conhecido como underboob.

A artista publicou um vídeo mostrando um trecho da gravação. Ela aparece algemada, sendo levada para dentro de um carro. “Que mulher”, disse um fã. “Luísa passou na fila da beleza 30 vezes”, elogiou outro. “Uma grande gostosa”, escreveu uma internauta. O clipe de “Fugitivos” foi lançado no YouTube.

A cantora também realizou uma festa, com tema de anos 2000, na terça-feira (2), e seu visual no dia seguinte da celebração foi comentado pelos internautas. “A noite foi boa, mas se vocês vissem meu estado agora”, publicou ela, antes de postar a selfie. “Oi. Eu saindo da cadeia em ‘Fugitivos’”, legendou Luísa, citando o clipe de sua música com o cantor Jão.

