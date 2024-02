Ludmilla recebe medalha por serviço à causa pública; entenda o motivo

Na última terça-feira (6), a cantora Ludmilla recebeu a Medalha Tiradentes por relevantes serviços à causa pública. O motivo pelo qual a artista foi contemplada com a honraria foi por conta da campanha de doação de sangue para o Hemorio, promovida por ela em 2023. Na ação, a cantora mobilizou centenas de fãs ao garantir ingressos para o seu show em troca de doações feitas ao hemocentro carioca.

Pelo Instagram, além de compartilhar as fotos do evento, Ludmilla demonstrou estar orgulhosa e aproveitou para citar uma frase do marido de Beyoncé, o rapper Jay-Z. “Como diria meu amigo Jay-Z, 'você tem que continuar aparecendo até que eles deem a você todos os reconhecimentos que você acha que merece, até que eles te chamem de gênio. Ou, no meu caso, até que eles te deem uma Medalha Tiradentes”, comemorou.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também comemorou o feito de Ludmilla no Instagram, com um vídeo em homenagem à cantora: “A Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pela Casa, foi entregue à artista por ter feito, no ano passado, uma mega campanha de doação de sangue para ajudar o Hemorio. Ludmilla mobilizou, na época, centenas de pessoas”, destacava o post.