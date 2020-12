Ludmilla posa nua com guitarra sob o corpo: 'Uma guitarra e um violão'

A cantora Ludmilla aproveitou o cenário paradisíaco de sua viagem às Maldivas para garantir um clique bem ousado. Ela, que está hospedada com a namorada Brunna Gonçalves, em uma suíte principal do Hard Rock Hotel Maldives, utilizou o Instagram na tarde desta segunda-feira (14), para compartilhar com os seus seguidores uma foto em que aparece nua e segurando uma guitarra que cobre apenas as suas partes íntimas.

“Se eu fizesse uma live hoje, que música você gostaria que eu cantasse? Sei lá, só pensando aqui”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs não pouparam elogios e encheram a foto com vários comentários elogiando o corpo da cantora. “Uma guitarra e um violão”, disse uma seguidora, referindo-se ao físico de Ludmilla. “Deusa”, elogiou outro.