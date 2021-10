Ludmilla cancela apresentação no Prêmio Multishow após não ser indicada a 'Cantora do Ano'

Ludmilla anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá mais se apresentar no Prêmio Multishow deste ano. A artista criticou o fato de não ter sido indicada a categoria Cantora do Ano nos últimos dois anos.

O evento acontece em 8 de dezembro, no Rio de Janeiro, e já tem apresentações musicais confirmadas de Duda Beat e Majur. Os nomes dos indicados foram anunciados na noite da segunda-feira, 18.

Apesar dela ter vencido essa categoria em 2019 e de ter sido indicada a outras duas categorias do prêmio, este ano, a funkeira comunicou pelo Twitter que não vai mais se apresentar na cerimônia de premiação.

Ludmilla foi indicada às categorias Hit do Ano com a música "Deixa de Onda", lançada junto com Dennis e Xamã, e também em Clipe TVZ do Ano com "Rainha da Favela". Porém, as indicações para Cantora Do Ano foram para Anitta, Ivete Sangalo, Iza, Luisa Sonza e Marília Mendonça.

A cantora fez uma sequência de postagens no Twitter, na manhã desta terça-feira, 19, nos quais alegou "falta de reconhecimento" e alegou ser "vítima de boicote", pois "nunca mais foi indicada" (a Cantora do Ano) e, na sequência, ela menciona as músicas de sucesso que lançou este ano. Confira:

A funkeira venceu a categoria em 2019, mas foi vaiada pela plateia ao receber o prêmio de Música Chiclete por Onda Diferente. Na época, fãs de Anitta se organizaram para hostilizar Ludmilla e proferiram, inclusive, ataques racistas. Foi no mesmo ano que ela assumiu o relacionamento com a dançarina Bruna Gonçalves.

"Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria Cantora do Ano. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação é nítida a falta de reconhecimento e entendimento das (poucas) premiações que temos aqui no Brasil", disse a cantora.

"Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para seus públicos e estão na mesma situação. Venho por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem-vinda prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos", anunciou.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do Multishow que não se pronunciou até a publicação deste texto.