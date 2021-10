Conheça os indicados ao Prêmio Multishow 2021

O Prêmio Multishow anunciou os indicados à eidção de 2021 na da segunda-feira, 18. Os vencedores de cada categoria serão anunciados na solenidade de premiação marcada para 8 de dezembro, que será apresentada por Iza e Tatá Werneck.

Anitta aparece em primeiro lugar com maior número de indicações: ela concorre a Cantora do Ano, Performance do Ano, Música do Ano com "Girl From Rio" e conseguiu duas indicações a Clipe TVZ do Ano com "Girl From Rio" e no vídeo de "Modo Turbo" gravado junto com Pablo Vittar e Luísa Sonza.

[youtube-CuyTC8FLICY]

Outros artistas que receberam duas a três indicações, este ano, foram a dupla Israel & Rodolffo, Luan Santana, Ivete Sangalo, Ludmilla, Gusttavo Lima, Luíza Sonza, Pablo Vittar, João Gomes e Marina Sena.

A votação já está aberta para que o público escolha os vencedores da maior parte das categorias. Os jurados vão escolher os vencedores de Canção do Ano, Álbum do Ano e Revelação do Ano.

Veja a lista de indicados nas principais categorias:

Música do Ano:

'Batom de Cereja' – Israel e Rodolffo

'Girl From Rio' – Anitta

'Morena' – Luan Santana

'Calma' - Marisa Monte

'Gueto - Iza

Clipe TVZ do Ano:

'Atenção' - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

'Girl From Rio' - Anitta

'Modo Turbo' - Anitta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza

'Morena' - Luan Santana

'Rainha da Favela' - Ludmilla

Cantor do Ano:

Dilsinho

Emicida

Ferrugem

Gusttavo Lima

Luan Santana

Cantora do Ano:

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Luísa Sonza

Marília Mendonça

Experimente (revelação):

João Gomes

L7nnon

Marina Sena

Matheus Fernandes

Zé Vaqueiro

Grupo do Ano:

Gilsons

Menos é Mais

Lagum

Os Barões da Pisadinha

Sorriso Maroto

Performance do Ano:

Anitta

Gusttavo Lima

Ivete Sangalo

Luísa Sonza

Pabllo Vittar

Hit do Ano:

'Baby Me Atende' – Matheus Fernandes e Dilsinho

'Batom de Cereja' – Israel & Rodolffo

'Deixa de Onda' – Dennis, Ludmilla e Xamã

'Meu Pedaço de Pecado' – João Gomes

'Tipo Gin' – Kevin O Chris

Dupla do Ano:

Anavitória

Henrique & Juliano

Israel & Rodolffo

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Revelação do Ano:

Jadsa

João Gomes

Marina Sena

Canção do Ano:

'Crash' – Juçara Marçal

'Me toca' – Marina Sena

'Sonho da Lay' – Tuyo part. Luccas Carlos

Álbum do Ano:

'De Primeira' – Marina Sena

'Delta Estácio Blues' – Juçara Marçal

'Olho de Vidro' – Jadsa