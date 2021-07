Luciano Szafir se recupera da Covid-19 e recebe alta do hospital

O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado (24) do hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O pai de Sasha, de 52 anos, ficou internado há mais de um mês com complicações da Covid-19. Em nota, a assessoria de imprensa artista confirmou a recuperação. As informações foram divulgadas pelo portal Na Telinha.

“O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa”, informou.

Szafir chegou a ser intubado na Unidade deTerapia Intensiva (UTI), e passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no início de julho. Na última terça-feira (20), Sasha Meneghel, a filha mais velha de Szafir, comemorou a recuperação do pai.

A modelo usou as redes sociais para festejar que a alta da CTI (Centro de Terapia Intensiva). "Te amo. Que orgulho eu tenho de ser sua filha", escreveu Sasha, com uma foto em que aparece sorridente ao lado do pai.