Luciano Huck e outros famosos detonam Bolsonaro após fala contra máscara: ‘Sadismo’

Celebridades se pronunciaram sobre mais uma polêmica envolvendo as medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Ocorre que o líder do país revelou que o Ministério da Saúde vai publicar um parecer que desobriga o uso de máscaras de proteção para pessoas que já contraíram o vírus ou foram vacinadas.

Nesta sexta-feira (11), o apresentador Luciano Huck se manifestou sobre o assunto e classificou a postura como “sadismo”. "Autorizar a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais públicos é sadismo. O negacionismo engolindo a ciência. A empatia passando longe das famílias que perderam alguém amado para a covid-19. Só podemos discutir esse assunto quando mais de 70% da população estiver vacinada", disse.

Autorizar a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais públicos é sadismo. O negacionismo engolindo a ciência. A empatia passando longe das famílias que perderam alguém amado p/ a Covid19. Só podemos discutir esse assunto quando mais de 70% da população estiver vacinada. — Luciano Huck (@LucianoHuck) June 11, 2021

A atriz Lucy Ramos usou o seu perfil no Instagram para protestar: "Ei lindeza, use máscara! Por você, por aqueles que você ama... pode ser vacinado, recuperado, cumprindo isolamento... use máscara! Eu acredito na ciência!".

As jornalistas Sandra Annenberg e Poliana Abritta também se pronunciaram em defesa do uso de máscaras: "Use Máscara! É a maneira mais eficiente de proteger você e os outros. Mesmo que já esteja vacinado/a, use máscara! Enquanto todos não estiverem vacinados/as não podemos deixar de usar máscara”, escreveu a ex-âncora do Jornal Hoje.

"Resolvi voltar aqui para dizer que a máscara é um gesto de amor. Esqueça as diferenças, pense nas semelhanças. Todos nós queremos saúde, todos nós queremos o bem de quem amamos, então, por você e pelos outros, use a máscara. O resto a gente até pode discordar, debater", pontuou Abritta.

Vale lembrar que mesmo pessoas vacinadas ou que já foram infectadas ainda assim podem contrair e disseminar o vírus.