Luan Santana e Jade Magalhães revelam o sexo do primeiro filho; VÍDEO

O cantor Luan Santana e a influenciadora Jade Magalhães emocionaram seus seguidores na noite desta quinta-feira (19) ao revelar o sexo do primeiro filho do casal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os dois aparecem vendados e vestidos de branco, usando tinta para colorir um ao outro. Ao retirarem as vendas, descobriram juntos que estão à espera de uma menina.

O vídeo, que começa em preto e branco, mostra Luan e Jade utilizando a tinta rosa para celebrar a descoberta. Ao final, o registro revela a cor rosa, confirmando que serão pais de uma menina.

Na última terça-feira (17), Luan já havia compartilhado com seus fãs outro momento especial da gestação, publicando um vídeo de Jade realizando um ultrassom. Na legenda, o cantor citou uma passagem bíblica: "Antes que te formasse no ventre, já te conhecia, e antes do seu nascimento já te havia consagrado."

Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram a gravidez em julho deste ano, após reatarem o relacionamento em fevereiro, depois de quatro anos separados. O casal, que se conheceu em 2008 e chegou a noivar em 2019, está agora ansioso pela chegada da primeira filha.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)