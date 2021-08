‘Liberdade de duas pessoas', diz Fernanda Nobre sobre ter casamento aberto com o esposo

Fernanda Nobre revelou que mantém um casamento aberto há sete anos com o diretor José Roberto Jardim. A atriz afirmou que a liberdade dentro do relacionamento entre o casal é vista com naturalidade. As informações são do portal Diário do Nordeste.

Durante uma entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, que será exibido apenas na sexta-feira (20), ela deu mais detalhes da relação aberta com o esposo. “Quando a gente se conheceu, eu estava transando com dois amigos dele ao mesmo tempo. E ele falava: 'Cara, não vou namorar você. Você está no auge da sua potência, no auge da sua liberdade sexual, e eu acho lindo isso”, relembra.

Mas, a artista assegura que todas as decisões entre ela e Jardim são em prol de uma “liberdade entre duas pessoas que se gostam”. "Ninguém trai ninguém no meu pacto, a gente vivencia experiências e tem uma lealdade a nós dois", afirma.