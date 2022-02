Depois de se apresentar no Big Brother Brasil 22, Lexa deu início ao seu Carnaval no Rio de Janeiro. Cumprindo uma agenda cheia, a cantora realizou um show no Carnaval das Arte e do desfile da Unidos da Tijuca na abertura do Rio Carnaval na Cidade do Samba.

Veja as imagens de Thiago Mattos e Delson Silva da Agnews: